Киев, 12 августа, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Закон о легализации на Украине игорного бизнеса, подписанный 11 августа президентом Зеленским, содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку некоторые его положения противоречат друг другу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом заявило национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, обращение обнародовано вечером 11 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Агентство отмечает, что внедрение закона об игорном бизнесе в нынешней редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр. Согласно источнику, в документе есть более двух десятков существенных коррупционных рисков.

В заявлении обращают внимание Зеленского на взаимоисключающие положения: так, в одном говорится, что кандидатуры для назначения на должности главы и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение правительства вносит премьер-министр; другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры вносятся другой комиссией — по вопросам высшего корпуса государственной службы.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июля Верховная рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса, рассмотрев для этого более 3,5 тысячи правок, поданных к документу после первого чтения. 21 июля глава Верховной рады Дмитрий Разумков отказал депутатам в предложении исправить принятый закон. Накануне, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ и после опубликования он официально должен вступить в силу.