Красноярск, 12 августа, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гречка на прилавке в супермаркете

Но и среди продовольственных товаров есть свои рекордсмены. К примеру, цены на гречневую крупу выросли сразу на 83%. Резкий рост также показали апельсины (+33,9%), картофель (+29,9%), яблоки (+26,3%).

Кроме того, значительно подорожали некоторые наименования лекарства. К примеру, цена на «Линекс» подросла более чем на четверть, «Метамизол натрия (Анальгин отечественный)» — на 22,3%, «Валидол» — на 21,9%.

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