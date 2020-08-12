Львов, Украина, 12 августа, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Во Львовской области на международной трассе Киев — Чоп столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе Львовской областной администрации.

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В сообщении сказано, что в районе села Пасеки-Зубрицкие автомобиль BMW, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Citroen и Toyota.

В результате аварии пострадали восемь человек, включая 14-летнего подростка. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе добавили, что за рулём BMW находился житель Одессы 1994 года рождения, Citroen и Toyota управляли жители Львовской и Тернопольской областей 1956 и 1961 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске в результате столкновения грузовика и маршрутного такси пострадали девять человек.