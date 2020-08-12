Уфа, 12 августа, 2020, 11:05 — ИА Регнум. 35 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 7162 факта заражения этой инфекцией, при этом с ней справились 5461 человек, в том числе 57 человек в минувшие 24 часа.

Лечение продолжают 1676 человек, в том числе в больницах — 279 пациента, а на дому — 1397 человек.