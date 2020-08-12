Дзержинский район, Калужская область, 12 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. В селе Дворцы Дзержинского района Калужской области 22 августа состоится традиционный военно-исторический фестиваль, посвященный Великому стоянию на реке Угре. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Стояние на Угре. Миниатюра летописного свода. XVI в

Кульминацией праздника станет театрализованное представление и масштабная военно-историческая реконструкция сражения русских и ордынских войск. В рамках праздничных мероприятий организуются ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки изделий народных художественных промыслов, мастер-классы по традиционным народным промыслам, концертные выступления профессиональных и любительских творческих коллективов.

Несколько веков назад на калужской земле, в пойме реки Угры, решалась судьба Отечества. В 1480 году здесь произошло освобождение Руси от ига ордынских ханов и положено начало развития суверенного государства. В 2017 году дата 11 ноября — День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года — была закреплена в региональном законодательстве как памятная дата Калужской области. Ежегодно с 2012 года в регионе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества и правительства области проходит военно-исторический фестиваль, посвященный этому событию.