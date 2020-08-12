Ярославль, 12 августа, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области от COVID-19 умер еще один человек. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Количество умерших в регионе за время пандемии достигло 32 человек. За последние сутки выявлено 38 новых инфицированных, выздоровели 46 человек. Общее количество заболевших составило 6 500, из них 5829 человек выздоровели.