Ярославль, 12 августа, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославской области практически завершено формирование института общественных помощников регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Назначено 28 помощников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Альфир Бакиров

Помощники ведут деятельность как по отраслевым направлениям, так и по территориальному признаку — в муниципальных районах. По словам бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, присутствие его представителей на местах позволяет решить проблему транспортной доступности для предпринимателей. Из 28 человек 17 сотрудничают с ним уже не первый год, остальные 11 являются новичками. В прошлом году в их адрес поступило порядка 250 обращений.

«Начиная с 2019 года, на общественные должности мы стали назначать не только активных предпринимателей, но и представителей адвокатского сообщества. Это стало возможным после подписания соглашений с Адвокатской палатой Ярославской области и Коллегией адвокатов «Линия защиты». Благодаря этому, у предпринимателей появилась возможность получить квалифицированную консультацию адвоката и провести первичную экспертизу материалов обращения с подготовкой заключения», — сообщил Альфир Бакиров.

Пока что общественного помощника нет лишь в одном районе области — Борисоглебском. Его планируется найти в ближайшее время. Полный список и контакты общественных помощников размещен на официальном сайте бизнес-омбудсмена.