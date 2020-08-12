В районах Ярославской области работают помощники бизнес-омбудсмена
Ярославль, 12 августа, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославской области практически завершено формирование института общественных помощников регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Назначено 28 помощников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Помощники ведут деятельность как по отраслевым направлениям, так и по территориальному признаку — в муниципальных районах. По словам бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, присутствие его представителей на местах позволяет решить проблему транспортной доступности для предпринимателей. Из 28 человек 17 сотрудничают с ним уже не первый год, остальные 11 являются новичками. В прошлом году в их адрес поступило порядка 250 обращений.
Пока что общественного помощника нет лишь в одном районе области — Борисоглебском. Его планируется найти в ближайшее время. Полный список и контакты общественных помощников размещен на официальном сайте бизнес-омбудсмена.