Москва, 12 августа, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В РФ лучше отменить налогообложение депозитов с учётом ожидаемого оттока вкладов граждан, считает профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Колчин. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ФНС РФ начала массово проверять счета граждан в банках.

Сборщики налогов

«Налоговые проверки счетов физлиц связаны с изменением налогообложения депозитных вкладов с 2021 года, однако времени для их оценки достаточно — весь следующий год, поскольку реально платить налог будут с 2022 года. Поэтому лучше ввести пока мораторий на налоговые проверки, а еще лучше отменить налогообложение депозитов с учётом ожидаемого оттока вкладов граждан. Налоговые проверки негативно сказываются на банках, — сказал Колчин. — При возникновении новой волны эпидемии могут потребоваться дополнительные меры поддержки и граждан, и бизнеса, вследствие чего проведённые ранее мероприятия налогового контроля утратят актуальность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, в России сложилась такая ситуация, когда любое взаимодействие с банками оказывается потенциальной угрозой.