Тула, 12 августа, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Памятную серебряную монету в честь 500-летия Тульского кремля выпустил Банк России по инициативе правительства Тульской области, сообщили ИА REGNUM 12 августа в управлении пресс-службы облправительства.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Памятная юбилейная монета к 500-летию Тульского кремля

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, на обратной — Тульский кремль на фоне панорамы города, вверху слева — рельефное изображение герба Тулы. Номинал монеты — 3 рубля, для ее изготовления используется серебро 925-й пробы, в одной монете — более 30 граммов чистого серебра. Всего будет выпущено три тысячи штук, монета поступает в обращение с 12 августа.

«500-летие Тульского кремля — знаменательное событие не только для Тульского края, но и для всей страны. Ведь именно с возведения кремля началось создание Большой Засечной черты, ставшей надежным щитом южных границ Российского государства», — отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Она добавила, что в регионе ведётся активная подготовка к празднованию юбилея — реставрируются особняки, усадьбы, ведутся научные изыскания, создаются новые музейные и туристические объекты.

«Монета в честь 500-летия кремля станет достойным символом как славной истории Тульского края, так и памятных дней празднования юбилея», — сказала Гремякова.