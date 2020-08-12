Ярославль, 12 августа, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославле газопровод высокого давления отремонтировали без отключения потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Газпром газораспределение Ярославль».

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В ходе плановых работ на участке газопровода в районе дома 48а на проспекте Машиностроителей специалисты выявили дефекты трёх сварных стыков. Дальнейшая эксплуатация газопровода с такими дефектами согласно законодательству невозможна.

«Под угрозу отключения попадали 98 многоквартирных жилых домов, котельная, промышленное предприятие и торговые центры Заволжского района города Ярославля. Было принято решение провести ремонтно-восстановительные работы без отключения потребителей. На объекте использовались инновационные технологии», — пояснил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Ярославль» Константин Генинг.