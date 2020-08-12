Барнаул, 12 августа, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Западные СМИ в целом скептически и с недоверием отнеслись к столь быстрой регистрации в России вакцины от коронавируса, но, по всей видимости, испытаниям все-таки подверглось немалое число добровольцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории работают с образцами

«В частности, сообщается об успешной вакцинации дочери Владимира Путина. Есть сведения о массовой вакцинации сотрудников Института имени Гамалеи и военнослужащих, правда, результаты клинических испытаний до сих пор не опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Если рассуждать логически, первенство России в создании вакцины вполне возможно, ведь её создание началось совсем не с нуля — в нашей стране существует огромная научно-производственная база, сохранившаяся еще с советских времен. Аналогичным образом спешат с созданием препарата крупные исследовательские центры США, Великобритании и Китая. Сложившуюся ситуацию навряд ли можно объяснить только погоней за сверхдоходами; она чем-то отдаленно напоминает происходившие несколько десятилетий назад борьбу за первенство в освоении космоса и гонку вооружений.

Не исключено, что столь острые заинтересованность и конкуренция, подогреваемые соображениями политического характера, принесут свои немалые плоды в сфере разработки новых методов профилактики инфекционных заболеваний, а заодно будут стимулировать благотворные изменения в системе здравоохранения. Уровень развития здравоохранения в условиях современных реалий может стать приоритетом государственной политики и немалым образом способствовать повышению престижа страны на международной арене».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о первой зарегистрированной в России вакцине от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, препарат этот работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошёл все необходимые проверки. Одна из дочерей президента уже привилась от коронавируса в рамках эксперимента.

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Напомним, ранее о том, что первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса возникла не на пустом месте, в интервью РИА Новости рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.