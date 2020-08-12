Музей-заповедник «Петергоф»: на работы по «Верхнему саду» потратят 932 млн
Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Музей-заповедник «Петергоф» объявил конкурс с ограниченным участием, в рамках которого будет выбран подрядчик на второй этап работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Верхний сад». Начальная цена лота превышает 932 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Работы победитель тендера должен будет завершить до 8 декабря 2023 года. Финансировать их будут за счёт субсидий и средств от деятельности, приносящей доход. Начальная цена лота — 932 887 047 рублей 74 копейки.
Итоги конкурса планируется подвести 8 сентября 2020 года.
Напомним, сад является частью «Дворцово-паркового ансамбля Петродворца» и занимает площадь в 14 га. Это своего рода парадный двор Петергофа. В 1951 году был разработан проект реставрации Верхнего сада, так как во время войны сад почти полностью был разрушен. На территории объекта культурного наследия расположены пять прудов с фонтанами, плотина, подземная водоподводящая система, водозаборное сооружение на канале Гольца, несколько беседок и галерей-берсо, а также малые архитектурные формы.