Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга подписали соглашение с АО «Почта России» о создании «Почтового квартала» — нового общественно-делового пространства в районе Главпочтамта Северной столицы — между площадью Труда и Исаакиевской площадью.

Дарья Драй ИА REGNUM Зал Главпочтамта Петербурга

«Почтовый квартал», который планируется обустроить на обширной территории в 25 га, включит в себя большую пешеходную зону, музейное пространство, конгресс-холл, концертный зал, многочисленные рестораны и кафе.

Центром «Почтового квартала» закономерно станет петербургский Главпочтамт. Маэстро Валерий Гергиев предложил оборудовать в нем концертный зал, это предложение поддержал губернатор Александр Беглов. При этом, как заверил глава «Почты России» Максим Акимов, Главпочтамт не утратит и своей почтовой функции.

По словам губернатора, масштабный проект «Почтового квартала» в Петербурге «станет примером нового подхода к формированию комфортных общественных пространств в историческом центре города».

Концепция проекта «Почтовый квартал» обязательно будет согласована с горожанами в ходе общественных слушаний. Объекты квартала, принадлежащие Петербургу, отремонтируют за счет городского бюджета.

Уже началось проектирование модернизации инженерной инфраструктуры квартала и улично-дорожной сети. На 2021 год запланировано проектирование реконструкции электрических сетей и наружного освещения.