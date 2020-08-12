Москва, 12 августа, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 августа закрылись снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,76%, до $44,58. Покупатели растеряли всю дневную прибыль на американской сессии на фоне обвала цен на золото, которое подешевело на 5,67%, до $1910, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Загрузка нефти в танкер

Участники рынка решили снять прибыль после впечатляющего ралли с 1 августа (+78%). Подтолкнуть их к продаже золота могли новости из РФ о регистрации вакцины. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти на неделе до 7 августа, сократились на 4,40 млн баррелей (ожидалось — 3,2 млн).

Запасы бензина снизились на 1,31 млн баррелей (ожидалось — 1,50 млн), запасы дистиллятов — 2,949 млн (ожидалось — 100 тыс.). 12 августа в 17:30 по мск выйдет официальный отчет минэнерго США.

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии за баррель нефти дают $44,65. Утром нефтяной рынок находится под давлением из-за падения цен на золото. Золото подешевело до $1873. За четыре неполных дня падение составило 10%.

Нефтяной рынок держит удары, так как в США наблюдаются признаки замедления числа новых случаев заражения коронавирусом. Для рынка это серьезный фактор.

Если число новых заболеваний будет снижаться, то власти опять начнут снимать ограничения, что в итоге повысит спрос на нефтепродукты. Скорее всего, цена на нефть сохранит боковое движение в диапазоне $43,60−45,90.

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