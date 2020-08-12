Минск, 12 августа, 2020, 08:11 — ИА Регнум. В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь».

(сс) Спадар Бурак Белорусский ОМОН

Отмечается, что с улиц снято оцепление, движение транспорта восстановлено по основным магистралям.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные действия в Минске и других крупных городах республики начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Ранее несколько подразделений ОМОНа штурмовали подъезды в жилых домах Минска, в которых скрывались протестующие.

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