Село Новая Заря, Забайкальский край, 12 августа, 2020, 07:04 — ИА Регнум. Спустя трое суток появилась информация о судьбе восьмилетнего мальчикаДиамида Макарова, пропавшего в Забайкалье. Как сообщает сегодня, 12 августа, региональное СУ СК РФ, его тело было обнаружено в 10:30 местного времени в озере, расположенном недалеко от села Новая Заря (Ононский район).

Sledcom.ru Следственный комитет

«В настоящий момент на место обнаружения тела выехала следственно-оперативная группа для производства следственных действий. Следователи тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2020 года восьмилетний Диамид Макаров ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).