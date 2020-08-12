Москва, 12 августа, 2020, 03:46 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны РФ к Минфину, Минпромторгу и госкорпорации «Росатом». Истец требовал взыскать с ответчиков неосновательное обогащение в размере 12,06 млн рублей и обязать Минпромторг и «Росатом» «незамедлительно вывезти с пункта первичной переработки радиоактивных отходов РАО, расположенного в г. Полярный Мурманской области, удаляемые радиоактивные отходы, являющиеся собственностью Российской Федерации, в объеме 322,12 куб. м в пункты захоронения РАО». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд в конце марта 2020 года. Помимо вывоза отходов, ФГУП требовал взыскать с ответчиков «неосновательное обогащение за период с марта 2017 г. по февраль 2020 г. в размере 12 068 896,88 рубля».

За ФГУП с 2016 года на праве хозяйственного ведения закреплен пункт первичной переработки радиоактивных отходов в городе Полярном, который используется для временного (промежуточного) хранения отходов. Истец ссылается на то, что АО «10 Судоремонтный завод» (входит в холдинг АО «Объединенная судостроительная корпорация»), в безвозмездном пользовании которого находился названный пункт, за 2011−2016 годы образовал в результате своей деятельности радиоактивные отходы в общем объёме 513,02 кубометра. В августе 2019 года за счёт Росатома было вывезено и захоронено 83 контейнера отходов объемом 190,9 кубометра.

Госпредприятие уточнило, что в пункте на хранении осталась часть отходов в 221 контейнере. Истец полагает, что, раз они образовались до 2011 года, то «являются федеральной собственностью», и срок промежуточного хранения истёк в августе 2019 года. Вопрос о захоронении не был решен, что и стало причиной для обращения в суд.

Суд не нашёл оснований для удовлетворения требований, указав, что «указанные радиоактивные отходы были учтены при формировании федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016−2020 годы и на период до 2030 года».