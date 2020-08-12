Москва, 12 августа, 2020, 03:22 — ИА Регнум. Проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах попросили Минтранс России и Федеральную антимонопольную службу в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ассоциации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту «Шереметьево»

В письме отмечается, что стоимость авиатоплива в отдельных аэропортах с условием поставки в конце августа — начале сентября 2020 года выросла на 30−60% по сравнению с июльскими показателями.

«Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые Правительством Российской Федерации и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста», — говорится в обращении.

В ассоциации предупредили также, что резкий скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей».

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