ВМФ России провел три учения по спасению условно аварийной подлодки
Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Военно-морской флот России в 2020 году провел уже три комплексных учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке — на Северном, Тихоокеанском и Балтийском флотах. Об этом сообщили ИА REGNUM 12 августа в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
До конца текущего года такое же учение будет проведено на Черноморском флоте.
«Данные учения проводятся ежегодно на всех флотах, в Арктической зоне, акваториях Японского, Охотского, а также Балтийского и Черного морей для поддержания готовности сил поисково-спасательного обеспечения ВМФ России. Учения проводятся с привлечением спасательных судов различных типов, а также телеуправляемых подводных аппаратов», — рассказал начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.
Подобные тренировки сил поисково-спасательного обеспечения ВМФ проходят в обстановке, максимально приближенной к реальной, что позволяет подводникам и спасателям отрабатывать на практике действия любой сложности.
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Напомним, ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года, в ходе учений Северного флота в Баренцевом море произошла гибель атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск» и всех 118 членов его экипажа в результате взрыва на борту. В то время российский флот был не готов к тому, чтобы попытаться спасти жизни моряков, некоторое время остававшихся в живых в кормовом отсеке затонувшей подлодки.