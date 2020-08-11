Минск, 11 августа, 2020, 22:18 — ИА Регнум. Государственное телевидение Белоруссии распространяет официальную версию гибели протестующего, который поздно вечером 10 августа якобы пытался метнуть в ОМОН неустановленное взрывное устройство. От взрыва этого устройства 33-летний минчанин якобы и погиб.

ИА REGNUM Сотрудники спецслужб на месте гибели протестующего. Минск

На самом деле, свидетельствует найденный порталом tut. by очевидец, трагедия произошла совсем иначе. Он наблюдал за трагедией со своего балкона.

«Парень, который, предположительно, после погиб, выбежал вперед к цепи ОМОНа. И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал», — рассказал минчанин Юрий.

Он обратил внимание: в руках у погибшего ничего не взрывалось.

«Этот парень просто стоял. Он не побежал, когда все разбежались после первой атаки светошумовыми гранатами, — сообщил очевидец. — Затем со стороны ОМОНа на центр перекрестка кто-то швырнул что-то в виде полусферы, и из нее в разные стороны начали вылетать какие-то заряды».

После того, как погибший упал, вокруг установилась дымовая завеса. Затем к лежащему подбежали «правоохранители».

Отметим, что участники событий в ночь с 10 на 11 августа, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM примерно через два часа после случившегося, утверждали, что взрыв был. При этом один из участников акции протеста обратил внимание, что у погибшего была повреждена не рука, а нога.