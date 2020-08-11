Москва, 11 августа, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Призыв лидера КНР Си Цзиньпина к экономии продуктов объясняется угрозой срыва торговой сделки с США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Russian.news.cn Продуктовый рынок в Китае

По его мнению, призыв проявить сдержанность в вопросе потребления пищи и отказа от расточительства, озвученный лидером КНР, удивил многих. Странно слышать подобное от лидера страны, рост потребления которой последние 20 лет тянул вперед всю мировую экономику, считает экономист. Особенно странно слышать подобные заявления на фоне улучшения экономических показателей в Китае.

Манкевич указал, что положительное сальдо торгового баланса КНР в июле составило $62,33 млрд, хотя аналитики ожидали профицит в $42 млрд. Внешняя торговля КНР в июле выросла на 6,5%: за июль товарооборот достиг $420,8 млрд, что на 6,5% больше, чем в июле 2019 года. При этом экспорт вырос на 10,4% а импорт — на 1,6%. Экспорт Китая был поддержан продажами медицинских товаров. В январе — июле экспорт текстильных изделий, включая маски для лица, вырос на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост продаж медицинского оборудования также вырос до 47,3%.

В то же время индекс потребительских цен в июле вырос на 2,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, что является самым быстрым темпом за три месяца, по сравнению с ожидаемым увеличением на 2,6% и ростом на 2,5% в июне. В основном это произошло за счет роста цен на свинину, однако рост цен был спровоцирован американской чумой и сокращением поголовья в прошлом году. Тем не менее, по различным оценкам, рост цен на свинину спровоцировал рост цен на остальные продукты питания до 20%.

«Импорт сельскохозяйственной продукции — уязвимое место Китая, а нарастающая угроза срыва торговой сделки с США заставляет КНР искать новые рынки импорта. При этом Китай старается под предлогом борьбы с ожирением снизить потребление мяса на 50% к 2020 году. Очевидно, проблема не в самом ожирении (его показатели в Китае порядком ниже среднемировых: в Китае ожирением страдают 6% населения, в то время как общемировые показатели составляют около 10%), а в нехватке продуктов. Вероятно, Си Цзиньпин тактично предупреждает народ о переходе на растительную пищу, тем более что ее производство активно развивается», — сказал Манкевич.