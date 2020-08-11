Ниамей, 11 августа, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Власти Нигера ввели чрезвычайное положение на всей территории провинции Тиллабери за исключением города Ниамей, 11 августа сообщает агентство Reuters.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

Решение принято после нападения боевиков на группу гуманитарных работников из Франции в районе города Куре, в результате которого были убиты шестеро французских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в районе Куре в Нигере были убиты шестеро граждан Франции, сотрудники французской гуманитарной организации ACTED.

Читайте также:Военные Франции начали поиски убийц гуманитарных работников в Нигере