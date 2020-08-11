Мурманск, 11 августа, 2020, 21:49 — ИА Регнум. 3012 жителей Мурманской области приняли участие в исследовании на антитела к вирусу SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Governor Tom Wolf Исследовании на антитела

«Результаты тестирования покажут сформированность иммунитета к инфекции у северян, помогут спланировать мероприятия по профилактике и лягут в основу прогноза развития эпидемиологической ситуации в Заполярье и в стране в целом», — сообщили в штабе. Итоги исследования будут готовы к концу августа.