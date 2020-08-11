Пермь, 11 августа, 2020, 20:19 — ИА Регнум. В Перми истребитель МиГ-31, у которого оказалось разрушено колесо задней стойки шасси, выполнял тренировочный полёт. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино».

Mil.ru Миг-31

Разрушение было выявлено при подготовке к посадке. О произошедшем руководитель полётов предупредил командира корабля. Посадка прошла в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 11 августа. По факту ЧП идёт проверка.