ЕС не признал справедливыми и свободными президентские выборы в Белоруссии
Брюссель, 11 августа, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Минувшие президентские выборы в Белоруссии не были справедливыми и не были свободными, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованном 11 августа.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Зона свободы слова строгого режима
«Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию».
В заявлении сказано, что против Минска из-за полицейского насилия над протестующими могут быть введены санкции — ЕС изучает этот вопрос.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики и пять стран Северной Европы заявили, что белорусские власти срочно должны начать диалог с оппозиционными структурами.