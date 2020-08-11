Анкара, 11 августа, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкое правительство «не пойдет на компромисс» по геологоразведке на шельфе Кипра и в Восточном Средиземноморье, 11 августа сообщает агентство Reuters.

Tasnim News Agency Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

«Наша решимость в этом непоколебима. Мы ни в коем случае не пойдем на компромисс», — заявил Чавушоглу журналистам.

Также Чавушоглу сообщил, что правительство намерено выдать новые лицензии на разведывательное бурение в спорных водах ещё до конца августа.

Читайте также:Греция и Египет подписали соглашение об особой экономической зоне