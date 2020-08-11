Ярославль, 11 августа, 2020, 20:04 — ИА Регнум. В Ярославле служебный автомобиль мэрии города проехал по встречной полосе на улице с односторонним движением. Об этом сообщили пользователи группы «Дороги Ярославля» в Facebook.

Алексей Ковинский Нарушение ПДД в Ярославле

Нарушивший правила автомобиль был сфотографирован на улице Кооперативной. Принадлежность автомобиля к мэрии города по документам муниципальных закупок установил пользователь «Кот Валера», известный как «народный мэр Ярославля». Он разместил в группе «Дороги Ярославля» обращение к главе города Владимиру Волкову.

«Пишет Вам обычный Кот. Научите, пожалуйста, своих извозчиков с уважением относиться к жителям нашего любимого города. Прошу провести воспитательную работу с извозчиком данной повозки, ибо нарушение ПДД и проезд по встречной должны быть наказаны как минимум пятиминутной постановкой в угол с использованием гороха, дабы не допускать подобного дискомфорта в будущем», — написал пользователь «Кот Валера».

В мэрии Ярославля оперативно отреагировали на инцидент. Власти признали факт нарушения правил дорожного движения.

«Водитель был принят на работу временно на период больничного листа основного водителя. После данного случая с ним была проведена беседа. После чего он написал заявление по собственному желанию. За нарушения ПДД возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города Ярославля.

Служебный автомобиль городских властей впервые попал в поле зрения общественников в Ярославле. Ранее жители неоднократно ловили на нарушении правил депутатов различных уровней.