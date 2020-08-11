Машину мэрии Ярославля поймали на встречной полосе
Ярославль, 11 августа, 2020, 20:04 — ИА Регнум. В Ярославле служебный автомобиль мэрии города проехал по встречной полосе на улице с односторонним движением. Об этом сообщили пользователи группы «Дороги Ярославля» в Facebook.
Нарушивший правила автомобиль был сфотографирован на улице Кооперативной. Принадлежность автомобиля к мэрии города по документам муниципальных закупок установил пользователь «Кот Валера», известный как «народный мэр Ярославля». Он разместил в группе «Дороги Ярославля» обращение к главе города Владимиру Волкову.
В мэрии Ярославля оперативно отреагировали на инцидент. Власти признали факт нарушения правил дорожного движения.
Служебный автомобиль городских властей впервые попал в поле зрения общественников в Ярославле. Ранее жители неоднократно ловили на нарушении правил депутатов различных уровней.