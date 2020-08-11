Тюмень, 11 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Тюменской области скончался самый старейший житель региона Андрей Васильевич Кошкаров. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор области Александр Моор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Андрей Васильевич Кошкаров

Старожилу было 106 лет. Как отметил глава Тюменской области, Андрей Васильевич Кошкаров прожил сложную, но интересную жизнь.

Это был удивительный человек, которого любили близкие, уважали ученики и коллеги. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах.

До Великой Отечественной войны Андрей Васильевич Кошкаров окончил физико-математический факультет Московского педагогического института. В августе 1941 года в звании младшего лейтенанта с присвоением специальности «лётчик-наблюдатель» отправился на фронт. Является кавалером орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

После войны тюменский старожил работал в Бурятской АССР и Узбекской ССР. В 1956 году переехал в Тюмень, где 18 лет преподавал математику в Лесотехническом техникуме и до 1969 года выполнял обязанности заведующего заочным отделением, а затем и заместителя директора техникума по учебно-воспитательной работе.