Москва, 11 августа, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Всероссийские проверочные работы, которые надо провести и отчитаться до 12 октября, являются кошмаром для школьного руководства, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил ИА REGNUM 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

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«Многие уже и забыли, что годовая аттестация в этом году не проводилась. Но ее не отменили, а перенесли на осень, загрузив дополнительно педагогов и учеников. Пятиклассники должны сдать за четвертый класс четыре экзамена, «долг» десятиклассников за девятый класс — восемь экзаменов. Вместе с завершением первой четверти школы должны завершить еще и «долговую» аттестацию. Работайте, пишите отчеты!» — отметил эксперт.

Напомним, что решением Минпросвещения РФ всероссийские проверочные работы пройдут в школах в сентябре и октябре 2020 года. Они призваны определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения.