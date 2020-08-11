Москва, 11 августа, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Позитивно, что вопросы подготовки к новому учебному году теперь вывели на уровень совещания президента с членами правительства, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Однако он сомневается, что чиновники озвучили там реальные проблемы, которых много, скорее всего, просто прозвучали некие рапорты о готовности. Об этом он заявил ИА REGNUM 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«На совещании ожидаемо выступила глава Роспотребнадзора. Тема защиты детей и педагогов от коронавируса — в приоритете, и это важно. Но почему-то никто из высших чиновников не задается вопросом, как в принципе соблюдать санитарные рекомендации, и возможно ли это вообще. Теперь необходимо, чтобы школьники сидели за партами на расстоянии полутора метров друг от друга. Только классы не резиновые, и это все прекрасно понимают. Соответственно, с большой вероятностью учиться придется в две, а то и в три смены. Кстати, в одной из школ Краснодара в этом сентябре к занятиям приступят три десятка… первых классов. Это не оговорка и не опечатка. Как в этой школе одним только первоклашкам обеспечить так называемую социальную дистанцию?» — отметил Фёдоров.

Он обратил внимание, что в Москве в этом отношении ситуация не такая критичная, а вот в регионах — да. Даже по официальной статистике до коронавируса около трети школ проводили занятия по сменам. Но чиновников совершенно не волнует, как руководство школ рассадит детей на расстоянии полутора метров.

«Другая проблема — нахождение учащихся средних и старших классов в одном кабинете на протяжении всего учебного дня. Как в начальной школе. Теперь не подростки будут перемещаться, а учителя. И сразу налицо преграда в качестве образования. Как проводить уроки физики, химии, биологии и других предметов, для которых требуется специальное оборудование? — напоминает эксперт. — Также перед руководством школ встала задача организовать проход учащихся разных классов в разное время. Жесткие требования к дезинфекции помещений. Отдельная тема — проведение линеек 1 сентября. Теперь разные классы на них не должны пересекаться. Требований много, но как их выполнять? Или снова надежда на авось — как-нибудь справятся на местах? Но придумать и положить на бумагу — не значит иметь реальную возможность это исполнить».

По его словам, многие руководители школ уже задумываются над тем, чтобы снова вернуться к дистанционному образованию, вызвавшему массовое неприятие у большинства участников образовательного процесса.

«Практика исполнения «антиковидных наказов» Роспотребнадзора далеко не единственная тема, требующая детальной проработки в верхах. Вероятно, есть над чем задуматься по линии антикоррупционной деятельности. Не секрет, что с капитальным ремонтом в ряде школ капитально затянули. В причинах явно непомерных задержек, полагаю, необходимо детально разобраться и строго спросить с виновных. Лидерами абсурда, например, в Москве являются школы № 345 в Басманном районе и № 627 в районе Замоскворечье. Обе в Центральном округе столицы. В Подмосковье по долгострою капремонта лидирует школа в поселке Загорянский, это близко от МКАД. Нерасторопность строителей и чиновников вынуждает детей учиться в соседнем поселке», — отметил Фёдоров.

Он подчеркнул, что проблем много, но о них забронзовелые чиновники по своей природе никогда не решатся доложить ни президенту, ни на совещании с членами правительства. «Лакировочную практику может изменить приглашение на такие совещания с предоставлением слова подлинных представителей гражданского общества. В России много конструктивных общественных сил. В частности, решением проблем в образовательной среде занимаются недавно созданное Объединенное движение родителей и учителей «Школа — наше дело», Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» и другие объединения неравнодушных граждан. И важно допускать их к проработке и решению серьезных вопросов, а не подменять «карманными активистами», — добавил эксперт.