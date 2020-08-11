Вашингтон, 11 августа, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году с прежних $40,5 до $41,42 за баррель. Об этом сообщило 11 августа управление энергетической информации ведомства (EIA).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Прогноз по средней цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в текущем году повышен с прежних $37,55 до $38,5 за баррель.

В то же время американское ведомство понизило свои прогнозы по ценам на нефть Brent и WTI в 2021 году — с $49,7 до $49,53 за баррель и с $45,7 до $45,53 за баррель соответственно.