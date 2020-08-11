Тамбов, 11 августа, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области по поручению главы администрации Александра Никитина дополнительные средства направят на установку игрового и спортивного оборудования в 40 дворах Тамбова, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В одном из дворов Тамбова

Губернатор Александр Никитин поддержал обращения граждан, активистов общественных префектур, советов территорий по обустройству дворов Тамбова. Из регионального бюджета выделены дополнительные средства на установку игрового и спортивного оборудования. Оно в ближайшее время появится в 40 дворах областного центра. Будут установлены качели, горки, песочницы, спортивное оборудование и скамейки для отдыха — все то, что нужно для отдыха разным возрастным категориям жителей.

«Для тамбовчан это действительно очень нужно и важно — проводить время на свежем воздухе, в уютном и ухоженном дворе, особенно после спада пандемии коронавируса. При помощи общественников мы определили приоритеты жителей, их потребности. Узнаем возможности производителей и в ближайшее время приступим к комплексному благоустройству дворов функциональными, качественными и безопасными малыми архитектурными формами», — сказала глава Тамбова Наталия Макаревич.

Всего на сегодняшний день в реестре администрации Тамбова, который составлен на основе предложений горожан, собранных активистами, более 180 дворовых территорий, нуждающихся в установке детских игровых и спортивных площадок. На первом этапе реализации проекта малыми архитектурными формами будут оснащены первые 40 из них. В администрации города поясняют, что в максимально короткие сроки подготовят к обустройству и остальные дворовые территории.