Руза, Московская область, 11 августа, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Пострадавшим от наводнения в Рузском районе Подмосковья семьям передали бытовую технику. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подмосковная Руза после потопа

Отдельный набор подарков также был подготовлен для детей. Им вручили рюкзаки с школьными принадлежностями, а также новые велосипеды.

Кроме того, жителям восьми домов, не подлежащих восстановлению, предоставлена компенсация до 2 миллионов рублей. Семьи, чьи дома частично пострадали от стихии, выделили по 300 тысяч рублей. Также выплачена дополнительная экстренная помощь в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на каждого члена семьи.