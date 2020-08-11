Москва, 11 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В текущих условиях дистанционное обучение детей не могло быть эффективным. Об этом 11 августа заявила академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

По её словам, режим самоизоляции и внезапный переход на дистанционное обучение стали для школьников сильным стрессом. В таких условиях нормально воспринимать информацию и учиться нельзя в принципе.

«В ситуации стресса эффективное обучение невозможно. Дети учились как могли. Это не их вина, не вина педагога. Это вина ситуации. И мы не могли изменить ситуацию. Педагогам важно начать новый учебный год, спокойно разобравшись в том, что нужно сделать, какие пробелы в знаниях есть. Там, возможно, не столько пробелы в знаниях, а отсутствие взаимосвязи материала, который был усвоен и материала, который дети проходили в условиях стресса», — сказала Безруких.