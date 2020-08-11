Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 11 августа, 2020, 17:41 — ИА Регнум. На Ямале мостостроители соединили берега реки Пур. Заварен последний, так называемый «золотой» шов, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба главы ЯНАО Заварен «золотой шов» Пуровского моста

Также исполнена отсыпка подходов к будущему мосту. Идёт асфальтирование подъездных дорог. Мост будет построен с опережением графика — в конце 2020 года.

Напомним, строительство моста через Пур началось в декабре 2018 года. Этот долгожданный объект обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с Большой землёй и региональными дорогами.