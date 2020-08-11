Хабаровск, 11 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Возможность дальнейшего точечного снятия ограничительных мер в Хабаровском крае обсудили сегодня, 11 августа, на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Совещание провел временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в крае зарегистрировано 8556 случаев заражения коронавирусом. Как отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения край остается на 4 месте среди дальневосточных регионов.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края В Хабаровском крае возобновят работу крупные торговые центры

На совещании также шла речь об увеличении числа тестов на COVID-19. Сегодня в регионе диагностикой занимаются 9 лабораторий, которые выполняют до 2 тысяч исследований в сутки. По поручению Михаила Дегтярева в ближайшее время начнут работу еще две лаборатории, а количество проведенных тестов планируется довести до 4 тысяч в сутки уже к концу текущей недели.

На заседании штаба обсудили дальнейшее снятие ограничительных мер. Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что сейчас готовится постановление, которое позволит открыть стадионы при определённом уровне загрузки, а также торговые центры вне зависимости от их площади.

Михаил Дегтярев поддержал инициативу, но обратил внимание на соблюдение всех санитарных норм.

«Открытие торговых центров — это важный шаг. Но руководство таких предприятий обязано соблюдать на своих объектах все противоэпидемические нормы и правила. Опираясь на наш опыт по открытию точек общественного питания, необходимо разработать требования для торговых центров с учетом мнения Роспотребнадзора и бизнес сообщества. Решите эти вопросы, чтобы мы были готовы открыть торговые центры уже к пятнице, 14 августа», — поручил Михаил Дегтярёв.

Напомним, что в Хабаровском крае кафе и рестораны могут начать работать уже с 9 августа. Уведомления о возобновлении деятельности подали 518 предприятий, получили акты готовности и открылись 424 заведения, остальные устраняют выявленные нарушения.

Ожидается, что с 12 августа по поручению врио губернатора края в регионе возобновят работу музеи, а также детские аттракционы на открытом воздухе. В районах с низкой заболеваемостью откроются бассейны и спортивные сооружения.