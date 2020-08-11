Азербайджан, 22 сентября, 2009, 20:24 — ИА Регнум. Бывший игрок сборной Азербайджана по футболу Андре Ладага покинул "Карван" (Евлах). Об этом Azerisport сообщил наставник "Карванa" Юнис Гусейнов.

"Его физические данные оставляют желать лучшего, - сказал Гусейнов. - Поэтому мы разорвали контракт с Ладагой".

Отметим, что после второго тура чемпионата Азербайджана натурализованный бразилец был наказан, но потом был прощен. Однако, по всей вероятности, Гусейнов на сей раз решил окончательно распрощаться с футболистом