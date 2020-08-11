Граждане РФ будут брать все больше и больше кредитов – прогноз экономиста
Москва, 11 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Сейчас в российском реальном секторе ситуация намного хуже, чем в 2014 году, полагает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию ЦБ РФ о том, что в РФ наблюдается скачок долговых обязательств, аналогичный тому, который наблюдался в конце 2014 года.
Однако, как подчеркнул Домащенко, сейчас условия, предлагаемые финансовым сектором для заемщиков, лучше, так как снижение курса рубля в 2020 году не такое значительное, а процентные ставки существенно ниже, чем они были в 2014 году.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кредитование физических лиц российскими банками в июле 2020 года выросло на 1,7%.