Москва, 11 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Сейчас в российском реальном секторе ситуация намного хуже, чем в 2014 году, полагает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию ЦБ РФ о том, что в РФ наблюдается скачок долговых обязательств, аналогичный тому, который наблюдался в конце 2014 года.

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«Долги будут продолжать расти в силу продолжающегося тренда на снижение ключевой ставки, — сказал Домащенко. — Кредиты продолжают рефинансироваться, порой на более выгодных условиях. Это позволяет расширять нагрузку при стабильных платежах за обслуживание долга. На мой взгляд, каких-то дополнительных мер по ограничению кредитной экспансии предпринимать не будут, так как рост долговой нагрузки является вынужденной и временной мерой. Ситуация в реальном секторе сейчас намного хуже, чем в 2014 году».

Однако, как подчеркнул Домащенко, сейчас условия, предлагаемые финансовым сектором для заемщиков, лучше, так как снижение курса рубля в 2020 году не такое значительное, а процентные ставки существенно ниже, чем они были в 2014 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кредитование физических лиц российскими банками в июле 2020 года выросло на 1,7%.