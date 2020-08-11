Нью-Йорк, США, 11 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Nickelodeon работает над новым мультсериалом про Патрика — лучшего друга Губки Боба Квадратные Штаны. Об этом 10 августа сообщило издание Deadline.

Цитата из м/с «Губка Боб Квадратные Штаны» Спанч Боб и Патрик

По своей структуре новый сериал будет похож на вечернее ток-шоу, ведущим которого выступит сам Патрик (Билл Фагербакки). В первом сезоне проекта ожидается 13 эпизодов.

Напомним, Патрик Стар — это морская звезда и один из главных героев анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Впервые этот персонаж появился на экранах в 1999 году.