Бейрут, 11 августа, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Число людей, погибших при взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута (4 августа 2020 г.) достигло 171, передаёт 11 августа Sky News Arabia.

(сс) Mehdi Shojaeian. Mehr News Agency Порт Бейрута после взрыва

Об этом сообщили в ливанском минздраве. Кроме того, три десятка человек числятся пропавшими без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ущерб, который нанесён взрыв всем объектам, пострадавшим при взрыве в порту столицы Ливана 4 августа, оценили в три миллиарда долларов.

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