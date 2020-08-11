Ярославль, 11 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Администрация Дзержинского района Ярославля отказалась предоставить помещение для встречи с избирателями кандидату в депутаты Госдумы России Елене Кузнецовой. Об этом сама Кузнецова рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Администрация Дзержинского района

В ответ на официальное обращение кандидата глава Дзержинского района написала, что в актовом зале необходимо провести ремонт. Кроме того, чиновница сослалась на запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Мы планировали провести концерт для ветеранов и агитацию с соблюдением социальной дистанции и всеми предосторожностями, не превышая разрешенного количества участников. Сначала устно мероприятие было согласовано. Но затем глава района вышла из отпуска, и вдруг срочно в зале потребовалось провести ремонт, якобы пятно какое-то закрасить. Я считаю, что это надуманный предлог, использование административного ресурса. По закону они обязаны предоставлять помещения для агитации бесплатно», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы, кандидат в депутаты Госдумы России Елена Кузнецова.

Мероприятие было заявлено на 17 августа. Как следует из отказа, ремонт в зале начнется 15.08.

Довыборы депутата Госдумы России пройдут 13 сентября. В них принимают участие 7 кандидатов, большинство из которых выдвинуты политическими партиями.