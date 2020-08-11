Обнинск, Калужская область, 11 августа, 2020, 18:24 — ИА Регнум. В Обнинске полицейские за день обнаружили 45 правонарушений в сфере миграционного законодательства, сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф В Обнинске полицейские обнаружили 45 правонарушений в сфере миграционного законодательства

Из жилого сектора на улице Энгельса в отдел полиции было доставлено 67 граждан из Узбекистана и Таджикистана. Сотрудники полиции проверили иностранцев на легальность нахождения их на территории Российской Федерации. По результатам проверки стражами правопорядка составлены протоколы, по нарушениям иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калужские полицейские обнаружили 14 нелегальных мигрантов из Узбекистана и Таджикистана на ферме в Жуковском районе. Иностранцы выращивали огурцы, кабачки и зелень без патентов на работу в регионе. Пятеро из них ранее уже привлекались к административной ответственности, но штрафы не оплатили.