Москва, 11 августа, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Актер Михаил Ефремов находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы Москвы, сообщает 11 августа РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — заявил источник в медицинском учреждении. Ефремов потерял сознание во время заседания Пресненского суда Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова отложили до 12 августа. Заседание перенесли из-за госпитализации подозреваемого.