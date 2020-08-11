Майкоп, 11 августа, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Ход строительства школы на 250 ученических мест в ст. Ханской Республики Адыгея проинспектировал 11 августа глава региона Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики. Строительство ведётся в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На новую школу выделено более 272,8 млн рублей, в том числе 270 млн рублей из федеральной казны.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства школы на 250 ученических мест в ст. Ханской Республики Адыгея

Сегодня в ст. Ханской проживают почти 1,8 тыс. детей школьного возраста, часть обучается в специализированных школах Майкопа, что снижает нагрузку на сельские образовательные учреждения, отметил первый замглавы администрации Майкопа Сергей Стельмах. После завершения строительства новой школы, как сообщил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, три школы станицы смогут перейти на односменный режим обучения. Мурат Кумпилов подчеркнул, что сегодня создание новых мест в школах и детских садах имеет первостепенное значение для жителей.

«Важно всегда помнить, что эта работа ведётся для наших жителей. Здание новой школы должно быть построено качественно, красиво и быть доступным для людей. Уже сегодня необходимо заниматься организацией удобных подъездов, тротуаров и стоянок, планировать благоустройство и озеленение прилегающей территории. Синхронизируйте эти процессы», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как отмечалось в ходе инспекции, строительство школы должно быть завершено до конца 2020 года, республиканскому министерству образования и науки поручено к моменту сдачи объекта обеспечить закупку современного оборудования и оснащения.

«В новой школе создаются все условия для качественного обучения детей, и мы рассчитываем, что уровень подготовки учащихся здесь будет соответствовать городскому», — отметил Глава Адыгеи.

Всего в рамках национального проекта на территории Адыгеи в течение шести лет планируется создать 3550 новых мест в школах, в том числе 1350 в сельской местности. На эти цели выделено 1,81 млрд рублей.