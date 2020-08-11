Новосибирск, 11 августа, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В социальных сетях сегодня, 11 августа, появилась информация об эвакуации новосибирского аэропорта «Толмачёво», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачёво» в Новосибирске

«По словам очевидца, кто-то сообщил о «минировании» на территории аэропорта «Толмачёво». Прибывшие на место сотрудники МЧС находятся у терминала «А». Производится эвакуация людей из здания. Информация уточняется», — сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, региональной Росгвардии и ГУ МЧС «Вестям Новосибирск» не смогли оперативно прокомментировать данное сообщение. Об отсутствии информации сообщили и в пресс-службе «Толмачёво».