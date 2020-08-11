Екатеринбург, 11 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. «Почта России» готова принять на работу 400 новых сотрудников в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в уральском филиале структуры.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна «Почта России»

Все новые работники будут устроены официально. Сотрудники требуются на участки курьерской доставки и сортировочные объекты, а также в отделения почтовой связи.

«Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение», — сообщают в «Почте России».

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Свердловской области возрос до 2,57% в мае 2020 года.