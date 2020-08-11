Москва, 11 августа, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Повседневные расходы жителей России в июле 2020 года увеличились на 0,2%, а по сравнению с июлем 2019 года выросли более существенно — на 9,9%. Такие данные приводит ИХ «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупки

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В июле реальные расходы граждан (очищенные от инфляции) также немного подросли — на 0,2%, по сравнению с июлем 2019 года выросли на 5,9%.

Значительно выросли расходы жителей в Приволжском ФО — на 13,1%, слабо — в Уральском ФО — на 1%. Ощутимо упали расходы граждан в июле 2020 года в Дальневосточном ФО (-10,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, повседневные расходы жителей России в апреле 2020 года резко снизились по сравнению с мартом.

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