Москва, 11 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Решение о госпитализации из здания московского Пресненского суда актера Михаила Ефремова, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, приняли врачи скорой помощи. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

Mos.ru Скорая помощь

«Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его», — заявила одна из медиков, когда вышла из комнаты приставов, в которой идет оказание помощи актеру.

Указывается, что после этого судебные приставы решили закрыть вход в суд и оттеснить толпу для того, чтобы отправить актера на госпитализацию.

При этом отмечается, что у актера подозревают инсульт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иск к актёру Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда на сумму 6,5 млн рублей подал Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с участием актера водителя Сергея Захарова.