Калуга, 11 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 человек за последние сутки, сообщает 11 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 516 положительных тестов. 1 тыс. 237 человек находятся на лечении, 6 тыс. 223 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (316), в Обнинске (150), в Боровском районе (135), в Людиновском районе (98), в Жуковском районе (70) и Малоярославецком районе (67).