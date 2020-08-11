Алма-Ата, Казахстан, 11 августа, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Против руководства международного аэропорта Алма-Аты возбудили административное дело за нарушение санитарных норм, сообщает 11 августа агентство «Казинформ».

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт Алма-Аты

Нарушение связано с переполненными автобусами для доставки пассажиров к самолету. Жители Алма-Аты неоднократно жаловались на невозможность соблюдать социальную дистанцию.

Размер штрафа за данное нарушение может составить до 1600 месячных расчетных показателей, или 4,445 млн тенге ($10 640). Главный санитарный государственный врач на транспорте Садвакас Байгабулов призвал пассажиров сообщать ему о подобных случаях через социальные сети.